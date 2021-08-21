В Башкирии спасатели локализовали пожар на Инзерских зубчатках

Инзерские зубчатки спасены, но ситуация до сих пор сложная. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 190 гектаров и не допустить его перехода на территорию Южно-Уральского заповедника.

Сотрудникам МЧС и поисково-спасательных отрядов приходится работать в труднодоступной местности, где нет мобильной связи и дорог. Воду для тушения расставляют в канистрах вдоль минерализованной полосы. Везти ее приходится машинами издалека – поблизости водоемов нет.

Ребятам заправляю ранцы, большие очаги заливаю водой. Максимум четыре раза езжу, потому что забор воды далеко – в одну сторону два часа ехать. Сейчас нашли водоем поближе, уходит 1,5 часа. Расуль Вахитов, водитель-боец лесопожарного центра Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан

Порядка 70 человек находятся на тушении с раннего утра до ночи. Для доставки продовольствия и воды, для проведения разведки используются квадроциклы, егеря объезжают местность на лошадях. По словам спасателей, огонь много раз пытался перейти из низового в верховой пожар, который гораздо опасней. Но пока этого удается не допустить.