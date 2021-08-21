В Уфе перекрыли движение транспорта из-за крупного пожара

Вечером в Уфе сотрудники ДПС ограничили движение по улице Сочинской из-за крупного пожара. В 18 часов на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме.

На место направлены силы и средства МЧС России. В тушении было задействовано 10 единиц техники и 34 человек личного состава. По словам очевидцев, пожар произошёл из-за взрыва в бане.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение фасада двухэтажного кирпичного дома размером 10 на 20 метров и рядом стоящей деревянной бани. Самостоятельно эвакуировались из зоны воздействия опасных факторов пожара 10 человек, в том числе 2 детей. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.

Ещё один крупный пожар произошёл в деревне Мунасип Бурзянского района. Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что горит целая улица. Огонь по цепочке перекидывался с участка на участок. В итоге полностью сгорели несколько жилых домов, дворовых построек и гаражей. Информация о жертвах и пострадавших в страшном пожаре не данный момент не поступала. Причины возгорания предстоит выяснить следователям.