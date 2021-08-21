В Башкирии остановили работу золотодобытчиков, наносящих ущерб природе

Преграда незаконной добыче золота. Межведомственная рабочая группа по вопросам недропользования, созданная Радием Хабировым, остановила работу компании «Альт-Инвест». Деятельность золотодобытчиков вблизи села Уразово Учалинского района, по предварительной информации, велась со множеством нарушений. Съемочная группа телеканала БСТ вместе с представителями межведомственной комиссии попыталась оценить масштабы нанесенного ущерба природе и государству.

Внятного ответа, когда этим уже отработанным землям вернут первоначальный вид, от представителя компании «Альт-Инвест» так и не последовало. На руках нет и плана рекультивации. Несмотря на это, разработка золотого месторождения продолжается.

Эти земли – сельхозугодия. Местные жители, когда два раза сход проходил, два раза отказывали. Пока не будет у них проекта рекультивации, мы не дадим согласие. А они без проекта рекультивации вот что наворотили. Денис Фаттахов, житель села Уразово

Не менее 40 гектаров. Масштабы деятельности золотодобытчиков хорошо видны с высоты птичьего полета. Представители межведомственной рабочей группы по вопросам недропользования обходят основные производственные площадки месторождения.

Судя по количеству техники и специальным установкам, здесь продолжают добывать золото. Хотя подрядчики утверждают, что все это время они вели геологоразведку. Проверяющие предполагают, что здесь произошел самовольный захват территории и осуществляется незаконная добыча драгоценного металла.

Это еще должны установить правоохранительные органы, суды. Но я думаю, мы здесь наблюдаем фактически кражу золота у государства, хищническое отношение к природе. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Ситуация с золотодобычей возле села Уразово вызвала большой общественный резонанс, на нее обратил внимание глава региона Радий Хабиров. Результаты деятельности компании «Альт-Инвест», которая обладает лицензией на разработку золотого месторождения, обсуждались на прошедшем в июле заседании межведомственной комиссии по вопросам недропользования. Тогда было принято решение о формировании из специалистов контрольно-надзорных органов рабочей группы.

А это россыпь Кызыл-Таш. Представителям межведомственной комиссии здесь уж точно не рады. Перегородили дорогу экскаватором. Что же скрывается за ним? Здесь без каких-либо правоустанавливающих документов и проектов разработки, скорее всего, велась добыча золота. Правоохранительным органам еще предстоит разобраться во всех деталях.

Никаких проектов разработки, никаких проектов добычи, никаких согласованных планов развития горных работ, договоров различных. Нет перевода земель сельхозназначения в земли промышленного производства. Здесь, по сути, черное копательство. Рушан Саитов, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан

По итогам заседания рабочей группы вице-премьер правительства Азат Бадранов объявил представителям «Альт-Инвеста», что перспективы у них не радужные, нарушения серьезные, скорее всего, деятельность предприятия будет приостановлена, а лицензия отозвана. Об этом было объявлено и на встрече с жителями села Уразово.

Поскольку жители просили приехать сюда вот такую комплексную проверку, чтобы все ведомства одномоментно приехали, не каждый проверял в отдельности. Вот, собственно, сегодня мы выполняем обещание, и эта проверка здесь и готова с местным населением общаться. Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного собрания Республики Башкортостан

Почему не проводятся работы по рекультивации, зачем предприятие работает по ночам, нарушая тишину, во что превратили золотодобытчики местную реку? Эти вопросы больше всего волнуют население. По результатам заседания межведомственная комиссия разделила сторону жителей села Уразово, выступив против варварской и незаконной добычи золота.