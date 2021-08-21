В Башкирии может появиться полилингвальная школа с углублённым изучением марийского языка

У нас в республике уже работают четыре полилингвальные школы: две – в Уфе, по одной – в Стерлитамаке и Нефтекамске. Три из них башкирские, одна – татарская. А в Мишкинском районе на базе одной из школ будет марийская гимназия. Здесь будут преподавать на русском, марийском и английском языках.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан