В Башкирии может появиться полилингвальная школа с углублённым изучением марийского языка

Обновить материально-техническую базу – такое поручение республиканскому Минсельхозу дал глава Башкортостана Радий Хабиров во время визита в Мишкинский агропромышленный колледж. Руководитель региона осмотрел автомобильные мастерские, учебные корпуса и общежитие для студентов, пообщался с педагогами.
В следующем году Мишкинский агропромышленный колледж рассчитывает получить федеральный грант в размере 12 миллионов рублей на обновление учебной сельхозтехники. Сейчас учащиеся готовятся к финалу национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия. Вадим Муртазин представит Башкортостан в компетенции «пчеловодство».
Также в ходе рабочей поездки по Мишкинскому району Радий Хабиров ознакомился с работой Марийского историко-культурного центра. Его открыли в феврале текущего года после реконструкции. Здесь появились интерактивный музей, ремесленная, кабинеты звукозаписи, киностудии, актовый зал-трансформер. Глава Башкортостана уже был здесь, когда в здании ещё шли ремонтные работы. Итоговым результатом Радий Хабиров остался доволен и выразил надежду, что центр станет местом притяжения туристов. Общаясь с жителями, глава республики отметил, что в ближайшее время в Мишкино может появиться полилингвальная школа.