В Башкирии может появиться полилингвальная школа с углублённым изучением марийского языка

Обновить материально-техническую базу – такое поручение республиканскому Минсельхозу дал глава Башкортостана Радий Хабиров во время визита в Мишкинский агропромышленный колледж. Руководитель региона осмотрел автомобильные мастерские, учебные корпуса и общежитие для студентов, пообщался с педагогами.

В следующем году Мишкинский агропромышленный колледж рассчитывает получить федеральный грант в размере 12 миллионов рублей на обновление учебной сельхозтехники. Сейчас учащиеся готовятся к финалу национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия. Вадим Муртазин представит Башкортостан в компетенции «пчеловодство».

Дома и стены помогают, мы рассчитываем, что у нас будет большая команда на WorldSkills. На следующей неделе уже у нас открытие. Ребята все такие простые, скромные, но хорошо подготовленные.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии может появиться полилингвальная школа с углублённым изучением марийского языка

Мы заняли первое место в республике, и наш пчеловод будет представлять Башкортостан на соревнованиях WorldSkills. Вчера мы посетили в Мелеузе площадку по пчеловодству. Он показал очень хорошие знания. И мы надеемся, что он нас не подведет.

Валерий Байбулатов, директор Мишкинского агропромышленного колледжа

Также в ходе рабочей поездки по Мишкинскому району Радий Хабиров ознакомился с работой Марийского историко-культурного центра. Его открыли в феврале текущего года после реконструкции. Здесь появились интерактивный музей, ремесленная, кабинеты звукозаписи, киностудии, актовый зал-трансформер. Глава Башкортостана уже был здесь, когда в здании ещё шли ремонтные работы. Итоговым результатом Радий Хабиров остался доволен и выразил надежду, что центр станет местом притяжения туристов. Общаясь с жителями, глава республики отметил, что в ближайшее время в Мишкино может появиться полилингвальная школа.

Фото №2 - В Башкирии может появиться полилингвальная школа с углублённым изучением марийского языка
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У нас в республике уже работают четыре полилингвальные школы: две – в Уфе, по одной – в Стерлитамаке и Нефтекамске. Три из них башкирские, одна – татарская. А в Мишкинском районе на базе одной из школ будет марийская гимназия. Здесь будут преподавать на русском, марийском и английском языках.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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