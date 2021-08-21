В Уфу прибыли первые конкурсанты финала чемпионата WorldSkills Russia

Очень волнительно, на самом деле, очень трепетно было. Вчера мы с ребятами целый день проходили обучение, готовились, формировали форму, чтобы сейчас всё прошло гладко, чтобы всё пошло как надо и по плану. Вот прямо сейчас участники отправляются на заселение, а дальше уже будут соревноваться в своих компетенциях.

Эльвина Байбулатова, волонтёр