В Уфу прибыли первые конкурсанты финала чемпионата WorldSkills Russia

Из Якутии с любовью. В Уфу прибыли первые конкурсанты финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. На железнодорожном вокзале представителей Республики Саха встретили волонтеры и съемочная группа телеканала БСТ.
Уфа встретила первую делегацию конкурсантов национального чемпионата «Молодые профессионалы» аномально жаркой погодой и традиционным башкирским гостеприимством. На железнодорожном вокзале они прошли регистрацию, получили бейджи, а выйдя на улицу, смогли отведать национальные блюда – чак-чак и свежий кумыс. Уставшие с дороги молодые профессионалы поделились эмоциями и своими ожиданиями от финала чемпионата.
Конкурсантов тепло встретила не только уфимская погода, но и волонтеры. За плечами у добровольцев богатый опыт участия в крупных мероприятиях, в том числе международных, таких как Всемирная Фольклориада.
Инфраструктура для проведения финала национального чемпионата тоже готова, осталось лишь завезти необходимое оборудование. Площадки в парке Молодых профессионалов на улице Рубежной осмотрел премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. Руководитель кабмина отметил, что конкурсанты будут состязаться по 105 направлениям. Лучшие из лучших получат право представлять сборную России на международном чемпионате в Шанхае в следующем году.
До старта финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Башкортостане осталось всего 4 дня. Столица готова принять порядка 2000 конкурсантов из 76 регионов страны.