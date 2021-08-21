В Уфу прибыли первые конкурсанты финала чемпионата WorldSkills Russia

Из Якутии с любовью. В Уфу прибыли первые конкурсанты финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. На железнодорожном вокзале представителей Республики Саха встретили волонтеры и съемочная группа телеканала БСТ.  

Уфа встретила первую делегацию конкурсантов национального чемпионата «Молодые профессионалы» аномально жаркой погодой и традиционным башкирским гостеприимством. На железнодорожном вокзале они прошли регистрацию, получили бейджи, а выйдя на улицу, смогли отведать национальные блюда – чак-чак и свежий кумыс. Уставшие с дороги молодые профессионалы поделились эмоциями и своими ожиданиями от финала чемпионата. 

Из-за пандемии перенесли же немного чемпионат, и я всё лето готовилась на базе своего колледжа. Всё оборудование у нас есть. Я участвую в компетенции «лабораторный медицинский анализ».

Надежда Кычкина, конкурсант финала IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Уфе
Фото №1 - В Уфу прибыли первые конкурсанты финала чемпионата WorldSkills Russia

Мы ожидаем от финала мощь, соревновательных дух. Прочувствовать на себе всю эту энергетику соревнований, которая всегда бывает в финалах чемпионата. Чтобы ребята показали свои профессиональные навыки на высоком уровне. 

Анастасия Захарова, специалист регионального координационного центра движения WorldSkills Russia в Республике Саха (Якутия)

Конкурсантов тепло встретила не только уфимская погода, но и волонтеры. За плечами у добровольцев богатый опыт участия в крупных мероприятиях, в том числе международных, таких как Всемирная Фольклориада.

Очень волнительно, на самом деле, очень трепетно было. Вчера мы с ребятами целый день проходили обучение, готовились, формировали форму, чтобы сейчас всё прошло гладко, чтобы всё пошло как надо и по плану. Вот прямо сейчас участники отправляются на заселение, а дальше уже будут соревноваться в своих компетенциях.

Эльвина Байбулатова, волонтёр
Уфимская волна

Инфраструктура для проведения финала национального чемпионата тоже готова, осталось лишь завезти необходимое оборудование. Площадки в парке Молодых профессионалов на улице Рубежной осмотрел премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. Руководитель кабмина отметил, что конкурсанты будут состязаться по 105 направлениям. Лучшие из лучших получат право представлять сборную России на международном чемпионате в Шанхае в следующем году.

Популяризируем рабочие профессии, а самое главное – повышаем производительность труда. Потому что пока в Российской Федерации, к сожалению, в этом направлении есть над чем работать. И мы должны стать лидерами в мире. А для это надо научить молодых наших ребят этим компетенциям, профессионализму, нужно их заинтересовать, чтобы они делали это с удовольствием.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

До старта финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Башкортостане осталось всего 4 дня. Столица готова принять порядка 2000 конкурсантов из 76 регионов страны.

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