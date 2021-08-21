В Уфе в четвертый раз прошел День 1000 музыкантов

В Уфе сегодня прошел День 1000 музыкантов. Парковка возле Гостиного двора стала площадкой для большого рок-концерта, где и на сцене, и в партере – только музыканты. Причем абсолютно разного возраста. Все они собрались, чтобы сыграть известные песни.
Пока что его не видно из-за барабанной установки, однако Давид Валишин уже уверенно держит в руках палочки и отбивает ритм. Мальчик сел за инструмент всего год назад и сегодня уже в числе других музыкантов готовится зажигать. К слову, немало детей приняло участие в Дне 1000 музыкантов. Девочки и мальчики вполне комфортно чувствовали себя рядом с возрастными музыкантами. Ведь и среди старшего поколения немало новичков.
Все вместе участники сыграли три композиции: «Come together» группы «Битлз», «Seven nation armу» – «Уайт Страйпс» и «А что нам надо?» группы «СерьГа». Конечно, из-за ограничений на площадки не было ровно 1000 музыкантов. Сводный рок-оркестр насчитывал порядка 300 человек. Многие приехали из других регионов и преодолели тысячи километров.
Главным гостем стала группа «СерьГа». Музыканты дали настоящий концерт. А лидер Сергей Галанин во время выступления спустился к участникам флешмоба, тем самым стирая границу между профессиональными музыкантами и любителями.
Следующий День 1000 музыкантов станет пятым по счету. И организаторы флешмоба уже готовят несколько сюрпризов. Но неизменным останется одно – мировые хиты сможет исполнитель абсолютно любой.