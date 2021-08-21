В Уфе в четвертый раз прошел День 1000 музыкантов

В Уфе сегодня прошел День 1000 музыкантов. Парковка возле Гостиного двора стала площадкой для большого рок-концерта, где и на сцене, и в партере – только музыканты. Причем абсолютно разного возраста. Все они собрались, чтобы сыграть известные песни.

Пока что его не видно из-за барабанной установки, однако Давид Валишин уже уверенно держит в руках палочки и отбивает ритм. Мальчик сел за инструмент всего год назад и сегодня уже в числе других музыкантов готовится зажигать. К слову, немало детей приняло участие в Дне 1000 музыкантов. Девочки и мальчики вполне комфортно чувствовали себя рядом с возрастными музыкантами. Ведь и среди старшего поколения немало новичков.

Все вместе участники сыграли три композиции: «Come together» группы «Битлз», «Seven nation armу» – «Уайт Страйпс» и «А что нам надо?» группы «СерьГа». Конечно, из-за ограничений на площадки не было ровно 1000 музыкантов. Сводный рок-оркестр насчитывал порядка 300 человек. Многие приехали из других регионов и преодолели тысячи километров.

Каждый год мы выбираем три композиции: одна из истории рок-музыки, вторая из современной рок-музыки и третья – обязательно российский рок. Выбираем не самые сложные, чтобы могли сыграть непрофессиональные музыканты. Станислав Челнинцев, организатор флешмоба

Главным гостем стала группа «СерьГа». Музыканты дали настоящий концерт. А лидер Сергей Галанин во время выступления спустился к участникам флешмоба, тем самым стирая границу между профессиональными музыкантами и любителями.

Судя по тому, что происходит, Уфа – самый музыкальный город России на сегодняшний день. В этом году из-за пандемии не так много подобных фестивалей, поэтому мы рады. Сергей Галанин, лидер группы «СерьГа»