В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО

С сегодняшнего дня автолюбители смогут приобрести полис ОСАГО без прохождения технического осмотра. Водителям при оформлении страховки не придется предъявлять диагностическую карту. Изменения начнут действовать с 29 августа.

Отметим, водителям следует учитывать тот факт, что страховые компании могут предъявить регрессное требование, если на момент ДТП истек срок действия технического осмотра.

В РСА напомнили, что для водителей прохождение техосмотра остается обязательным. С 1 марта 2022 года в силу вступит новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие диагностической карты будет наложен штраф в размере двух тысяч рублей.