В ДТП на трассе в Башкирии погибла пожилая пара

Вчера, 21 августа, в Чишминском районе Башкирии было зарегистрировано смертельное ДТП - лоб в лоб столкнулись автомобиль Geely Emgrand и грузовик КАМАЗ.

ДТП произошло на 12 километре автодороги Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки. За рулем иномарки находился 70-летний местный житель, а за рулем грузовика - 33-летний житель Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Водитель иномарки погиб на месте трагедии, его 64-летнюю супругу доставили в больницу, где спустя некоторое время она скончалась. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства смертельной аварии.