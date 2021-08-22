Уроженец Эквадора, переехавший в Россию, удивился вежливости россиян

Здесь намного больше порядка, вежливости и уважения со стороны людей, чем в моей стране. Возьмем, к примеру, транспорт — тут нельзя просто сказать "высади меня тут!" Обязательно нужно дождаться, пока водитель доедет до остановки, и только тогда он тебя высадит. У нас ментальность совершенно другая — сказал "выхожу!", и тебе тут же остановили. Опять же, все переходят улицу по пешеходному переходу, не то что у нас.

Габриэль Гуэрра, уроженец Эквадора