Уроженец Эквадора, переехавший в Россию, удивился вежливости россиян

Уроженец Эквадора Габриэль Гуэрра, который переехал в Санкт-Петербург, удивился вежливости россиян. Об этом он рассказал изданию Лента.ру.
По мнению Габриэля, в РФ намного больше уважают женщин, ведь они «могут одеваться так, как хотят, и не ожидать, что их тут же начнут оскорблять». Также эквадорец обратил внимание на архитектуру Петербурга. Мужчина считает, что она выглядит прекрасно в любое время года.
Габриэль Гуэрра подчеркнул, что главный минус для него - это погода. Эквадорцу крайне не хватает солнечного света в зимнее время года.
Фото: Габриэль Гуэрра.