Уроженец Эквадора, переехавший в Россию, удивился вежливости россиян

Уроженец Эквадора Габриэль Гуэрра, который переехал в Санкт-Петербург, удивился вежливости россиян. Об этом он рассказал изданию Лента.ру.

Фото №1 - Уроженец Эквадора, переехавший в Россию, удивился вежливости россиян

Здесь намного больше порядка, вежливости и уважения со стороны людей, чем в моей стране. Возьмем, к примеру, транспорт — тут нельзя просто сказать "высади меня тут!" Обязательно нужно дождаться, пока водитель доедет до остановки, и только тогда он тебя высадит. У нас ментальность совершенно другая — сказал "выхожу!", и тебе тут же остановили. Опять же, все переходят улицу по пешеходному переходу, не то что у нас.

Габриэль Гуэрра, уроженец Эквадора

По мнению Габриэля, в РФ намного больше уважают женщин, ведь они «могут одеваться так, как хотят, и не ожидать, что их тут же начнут оскорблять». Также эквадорец обратил внимание на архитектуру Петербурга. Мужчина считает, что она выглядит прекрасно в любое время года.

И я заметил, что в Петербурге люди существенно больше интересуются культурой вообще и музыкой, чем в моем родном Кито. Например, стоит мне заговорить с петербуржцем о каком-нибудь музыканте или группе, и он тут же подхватывает: "Да, я слышал о них!" У многих моих нынешних коллег есть музыкальное образование, их интересуют не только естественные науки. Это меня действительно удивило.

Габриэль Гуэрра, уроженец Эквадора

Габриэль Гуэрра подчеркнул, что главный минус для него - это погода. Эквадорцу крайне не хватает солнечного света в зимнее время года.

Фото: Габриэль Гуэрра.

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