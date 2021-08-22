В Уфе вспыхнули баня и двухэтажный дом

Вчера, 21 августа, в Уфе загорелись деревянная баня и двухэтажный многоквартирный дом. Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу примерно в 18:00.

На место происшествия направились огнеборцы. Инцидент произошел на улице Софьи Перовской. Из горящего дома самостоятельно эвакуировались 10 человек, среди которых находились двое детей, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Открытое горение было ликвидировано примерно в 19:00. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает все обстоятельства пожара.