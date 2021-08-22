Стало известно, как чеснок и лимон влияют на риск заражения коронавирусом

Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина в ходе беседы с «Пятым каналом» рассказала, как употребление лимона и чеснока влияет на шанс заразиться COVID-19. Она отметила, что данные продукты смогут только укрепить иммунитет.

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Врач подчеркнула, что чрезмерное употребление лимона и чеснока может навредить организму, но в них содержатся полезные вещества и витамины, которые повышают защитные функции слизистых.

Что касается непосредственного воздействия на конкретные иммунные структуры, эти исследования не проводились. В основном это именно бактерицидное действие, а не повышение иммунитета.

Надежда Логина, врач

Врач подчеркнула, что для нормального функционирования организма человеку следует сбалансированно питаться. 

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