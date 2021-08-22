Названы приложения, которые «съедают» память смартфона

Гильфанова отметила, что больше всего места в памяти телефона занимают приложения, имеющие большой функционал. К примеру, программы, через которые можно заказать доставку и вызвать такси, являются самыми тяжелыми. Много места в смартфоне занимают библиотеки файлов, музыкальные сервисы и месенджеры.