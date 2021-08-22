В Башкирии мать и отца лишили родительских прав на троих детей

Салаватский межрайонный суд лишил родительских прав семейную пару из села Алькино, которая не занималась воспитанием троих несовершеннолетних детей, забросила ведение хозяйства и благоустройство дома. В пресс-службе суда отметили, что мать и отец вели беспорядочный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками.

С апреля текущего года дети находятся в приюте. Ни мать, ни отец за это время так и не навестили их. В 2018 году женщину уже привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.