В Уфе 15-летний подросток угнал «Приору» у знакомого своей матери

32-летнй уфимец обратился в полицию и сообщил о том, что у него угнали «Приору». Он рассказал что приехал в гости к своей знакомой, однако спустя некоторое время он обнаружил пропажу ключей и самого автомобиля.
Сотрудники ГИБДД обнаружили легковушку в микрорайоне Тужиловка. В салоне находился 15-летний сын знакомой потерпевшего. Свою вину он признал. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что юноша находится на учете в отделе ПДН.
В отношении подростка возбудили уголовное дело. Машину вернули законному владельцу.