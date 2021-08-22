В Уфе 15-летний подросток угнал «Приору» у знакомого своей матери

32-летнй уфимец обратился в полицию и сообщил о том, что у него угнали «Приору». Он рассказал что приехал в гости к своей знакомой, однако спустя некоторое время он обнаружил пропажу ключей и самого автомобиля.

Фото №1 - В Уфе 15-летний подросток угнал «Приору» у знакомого своей матери

Сотрудники ГИБДД обнаружили легковушку в микрорайоне Тужиловка. В салоне находился 15-летний сын знакомой потерпевшего. Свою вину он признал. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что юноша находится на учете в отделе ПДН.

По предварительной версии, молодой человек в тот вечер решил прокатиться на машине знакомого своей матери. Он забрал у него ключи от зажигания и уехал. В поездку уфимец взял двоих друзей. Возле микрорайона Тужиловка машина заглохла. Приятели ушли, а подросток остался в авто. Здесь его и обнаружили полицейские.

пресс-служба МВД Башкирии

В отношении подростка возбудили уголовное дело. Машину вернули законному владельцу.

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