В Башкирии осудили извращенца, который совращал малолетних девочек

Накануне Чишминский районный суд вынес приговор местному жителю за растление детей. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Вопиющий случай произошел осенью 2019 года. Обвиняемый приехал в одну из деревень Чишминского района на своем автомобиле и остановился на улице. Мужчина заметил маленьких девочек и подозвал их к себе.