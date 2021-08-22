Жительница Башкирии после телефонного разговора лишилась 250 тысяч рублей

МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка, якобы, от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру.

пресс-служба МВД Башкирии