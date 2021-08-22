Жительница Башкирии после телефонного разговора лишилась 250 тысяч рублей
30-летняя жительница Мечетлинского района Башкирии поверила аферисту и лишилась 250 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.
Женщина рассказала. что ей позвонил незнакомец и заявил о том, что на ее имя злоумышленники оформили кредит. Звонивший предложил заявительнице обезопасить счета.
Для этого нужно было действительно оформить кредит и полученные деньги положить на банковские счета звонившего. Заявительница выполнила все сказанное. Ей причинен крупный материальный ущерб.
пресс-служба МВД Башкирии
Сейчас оперативники устанавливают личность звонившего и выясняют все обстоятельства произошедшего.
МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка, якобы, от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру.