В Уфе в аварии погиб мотоциклист

Сегодня днем в ДТП погиб мотоциклист. Смертельная авария произошла в Ленинском районе Уфы. По предварительным данным, 36-летний житель столицы, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, двигался по Алексеевскому шоссе.

При совершении поворота в сторону Затона водитель иномарки столкнулся со встречным мотоциклом «Хонда». На спидометре двухколесного транспортного средства стрелка замерла на отметке в 110 км/ч.

В результате ДТП мотоциклист – неустановленный мужчина на вид 30 лет – скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте работает следственно-оперативная группа, подробности уточняются.

Правоохранители продолжают уточнять причины аварии, произошедшей накануне в Гафурийском районе. Там на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Белое Озеро – Дарьино водитель легкового автомобиля Ford Focus не уступил дорогу многотонному составу. Локомотив подмял под себя иномарку, превратив ее в груду металлолома. Известно, что в момент столкновения в машине находилось четверо человек.