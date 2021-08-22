«Мы за это стоим стеной»: как в Башкирии борются с природными пожарами

В Башкортостане продолжают бороться с лесными пожарами. Самые крупные очаги – в Бурзянском и Белорецком районах. В последнем огонь находился недалеко от Инзерских зубчаток и подступал к Южно-Уральскому заповеднику.

Самое страшное, когда низовой пожар пытается карабкаться наверх. Пожарным приходится уже в горящем лесу спиливать деревья, чтобы по верхушкам огонь не пошёл дальше. Вот так выглядит картина с воздуха, когда удается преградить путь пламени.

Огонь в Белорецком районе забрался в самые непроходимые места. К очагу пожарным и лесникам пришлось буквально прокладывать дорогу среди камней и густого леса. Двое суток бульдозеристы почти не спали. И, конечно, по еще недавно непроходимой чаще даже сейчас пробираться тяжело.

И вот наконец виден лагерь. ГАЗ вёз не только нас, но и продукты. Вовремя. Утром доели последние припасы. Разгружать кузов особо некому – все 70 человек на пожаре. Участок в 190 гектаров накануне локализовали, но огонь внутри окружения ещё не потушен.

На вес золота спасатели, которые отлично знают территорию вблизи Инзерских зубчаток. Они первые и шли в разведку, еще до тяжелой техники. Волонтёров здесь нет. Пожар тушат сотрудники МЧС и лесники. Местность сложная и опасная. Вокруг густой лес, скалы и каменные валуны.

Группа на квадроциклах оперативно передвигается в любую точку пожара, предотвращая переход низового в верховой. Благодаря им мы спасли природный заповедник. Ринат Файзуллин, заместитель начальника 28 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Если бы огонь перекинулся туда, это стало бы настоящей катастрофой, говорят пожарные. В Южно-Уральском заповеднике деревья растут очень плотно друг к другу, пожар буквально бежал бы по верхушкам. Хвойные сгорают секунд за 15. Эти кадры снял спасатель Фидель Залилов в самое горячее время: так низовой пожар переходит в верховой.

Здесь было несколько очагов, горели даже крупные деревья. Эту территорию мы отстояли. Мелкие очаги дотушивали с транспорта. Фидель Залилов, спасатель Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России

Особую сложность доставляют валуны, разбросанные по лесу. Передвигаться приходится, перепрыгивая с камня на камень. Легко и провалиться в тлеющий муравейник, которых здесь десятки, или в труху.

Это сейчас здесь дороги, а еще недавно была непроходимая, как говорят местные, башкирская тайга. Тут и нога туриста не ступала. Забраться нужно на самую вершину. Но путь этого стоил. Не только ради сотовой связи, но и потрясающих видов. Жаль только, что повод посещения этих мест печальный, а дым от пожара еще поднимается над лесом. За сохранение этой удивительной природы вместе с пожарными борются и егеря.

Мы за это и стоим стеной. Я уже вторую смену. Придётся до конца смены. Хоть жара, не жара. Там же вообще страшно, вообще не остановить будет. Там же сухостои, курумники. Невозможно тушить будет даже. Радик Рахматуллин, государственный инспектор Южно-Уральского заповедника

Вместо квадроцикла у него Малыш, который своим размером имени перестал соответствовать еще пару лет назад. С огнем борются и белорецкие пожарные, и ребята из Уфы – 55-я спецчасть, с которой мы познакомились еще в Хайбуллинском районе.

10 суток тушим, здесь четвертые сутки, если не ошибаюсь. Не считаем уже. Работаем, пока не потушим. Никто не жалуется. Рустам Карачурин, старший инструктор специализированной пожарно-спасательной части №55