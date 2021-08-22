В Уфе завершился чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров

Два борца из Башкортостана стали триумфаторами чемпионата мира в Уфе. Адлану Амриеву и Саиду-Хусейну Бакаеву не нашлось равных в своих весовых категориях. А сестры Мурзабаевы и Валерия Давыдова из Стерлитамакского района на троих заработали 6 медалей различного достоинства в грэпплинге. За 10 дней турнира лучших выявили в четырех дисциплинах среди полутора тысяч участников из 55 стран мира. Соревнование привлекло внимание всего борцовского сообщества и совершенно точно стало важным этапом для развития этого вида спорта в Башкортостане и в стране.
О том, что чемпионат мира среди юниоров пройдет в Уфе, стало известно 3 года назад. На заседании Международной федерации в сентябре 2019-го приняли решение, что крупный спортивный форум пройдет в столице республики. Башкортостан поддержали на высшем уровне. Тогда никто не знал, будет ли вообще кто-то из наших спортсменов представлять Россию на турнире. О медалях даже не думали. Но проведение первенства мира в Уфе воодушевило борцовскую общественность региона. К тому времени в Башкортостане по инициативе Радия Хабирова стартовал федеральный проект «Спортивная борьба – в школы». А еще через год в Уфе провели Кубок России по греко-римской борьбе.
И вот спустя всего три года Уфа приняла юниорский чемпионат по спортивной борьбе, а два спортсмена из Башкортостана стали его триумфаторами. Первым соперником Бакаева стал вице-чемпион мира 2019 года Зия Бабашов из Азербайджана. Во втором раунде чемпионата борец из Белорецка победил Имана Мохаммади из Ирана. В полуфинале он встретился с румыном Мануэлем Стойкой. Но никто из трех соперников не помешал Бакаеву выйти в финал.
Переломный момент решающей схватки. Саид-Хусейн Бакаев выигрывает челлендж и вместо двух очков получает 4. После этого башкирский борец уже не отдал ни одного балла сопернику из Грузии, победив досрочно ввиду явного преимущества – 9:0.
Вторым представителей республики на чемпионате стал Адлан Амриев из Уфы. Спортсмен выступал в весовой категории до 87 килограммов. Кстати, он до последнего дня не знал, найдется ли ему место в составе на домашнем чемпионате. Спортсмен больше месяца восстанавливался после травмы. В финале чемпионата мира на уфимском ковре Адлану противостоял голландец Тайрон Стенкенбург. Но борец из Башкортостана не дал усомниться в своем превосходстве, оправдав надежды тренеров и республики.
Финалистов чемпионата с трибун поддерживал глава республики Радий Хабиров. Вместе с болельщиками радуясь успехам российских спортсменов. Впереди - новые цели и мечты, которые теперь кажутся вполне реальными.
Главными конкурентами российских спортсменов в греко-римской борьбе были представители Ирана и Турции. А вот американцам не хватило опыта. Их коронные дисциплины – это вольная и женская борьба.
Юниорский чемпионат мира в Уфе станет глобальным смотром потенциальных участников Парижа-2024. В истории есть множество ярких примеров, когда призеры первенства спустя время становились победителями Олимпийских игр.
А это закулисье чемпионата. Если на главной площадке спортсооружения проходят поединки, то малую арену переделали в тренировочную, или, как ее называют сами спортсмены, разогревающую зону. Здесь участники форума могли подготовиться к выходу на помост или отдохнуть после своих выступлений. Организацию турнира в Уфе отметили все гости чемпионата.
В итоге российские спортсмены завоевали в грэпплинге около 30 медалей высшей пробы. В женской и вольной борьбе представителям национальной команды удалось выиграть по две золотые награды
Одним из самых ярких болельщиков на трибунах стал Пайзула Умаров. За 10 дней чемпионата он не пропустил ни одной схватки. Заслуженный тренер России уже 50 лет работает с детьми у себя в станице Наурская Чеченской Республики. На чемпионате он болел за сборную России, но персонально за своего воспитанника Ислама Алиева. Спортсмену удалось взять золото юниорского турнира. Эти кадры мы сняли в подтрибунном помещении, где встретились наставник и ученик. Пайзула Умаров не сумел сдержать слез и еще долго стоял обнявшись со своим воспитанником. Это его 15-й чемпион мира. Он не сможет сказать на камеру, но позже добавит вслух, что счастлив от осознания того, что все силы в молодости были отданы делу, которое не стареет.