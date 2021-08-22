В Уфе завершился чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров

Два борца из Башкортостана стали триумфаторами чемпионата мира в Уфе. Адлану Амриеву и Саиду-Хусейну Бакаеву не нашлось равных в своих весовых категориях. А сестры Мурзабаевы и Валерия Давыдова из Стерлитамакского района на троих заработали 6 медалей различного достоинства в грэпплинге. За 10 дней турнира лучших выявили в четырех дисциплинах среди полутора тысяч участников из 55 стран мира. Соревнование привлекло внимание всего борцовского сообщества и совершенно точно стало важным этапом для развития этого вида спорта в Башкортостане и в стране.

О том, что чемпионат мира среди юниоров пройдет в Уфе, стало известно 3 года назад. На заседании Международной федерации в сентябре 2019-го приняли решение, что крупный спортивный форум пройдет в столице республики. Башкортостан поддержали на высшем уровне. Тогда никто не знал, будет ли вообще кто-то из наших спортсменов представлять Россию на турнире. О медалях даже не думали. Но проведение первенства мира в Уфе воодушевило борцовскую общественность региона. К тому времени в Башкортостане по инициативе Радия Хабирова стартовал федеральный проект «Спортивная борьба – в школы». А еще через год в Уфе провели Кубок России по греко-римской борьбе.

Благодарю Радия Фаритовича за то, что в непростой пандемийный год вы вместе с республикой не просто приняли решение, а обеспечили проведение кубка. Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

И вот спустя всего три года Уфа приняла юниорский чемпионат по спортивной борьбе, а два спортсмена из Башкортостана стали его триумфаторами. Первым соперником Бакаева стал вице-чемпион мира 2019 года Зия Бабашов из Азербайджана. Во втором раунде чемпионата борец из Белорецка победил Имана Мохаммади из Ирана. В полуфинале он встретился с румыном Мануэлем Стойкой. Но никто из трех соперников не помешал Бакаеву выйти в финал.

Переломный момент решающей схватки. Саид-Хусейн Бакаев выигрывает челлендж и вместо двух очков получает 4. После этого башкирский борец уже не отдал ни одного балла сопернику из Грузии, победив досрочно ввиду явного преимущества – 9:0.

Я очень долго шел к этому, я очень долго настраивался на эту схватку. Было очень сильное желание забрать медаль, этот пояс ночами мне снится уже давно. Саид-Хусейн Бакаев, чемпион мира по греко-римской борьбе среди юниоров

Вторым представителей республики на чемпионате стал Адлан Амриев из Уфы. Спортсмен выступал в весовой категории до 87 килограммов. Кстати, он до последнего дня не знал, найдется ли ему место в составе на домашнем чемпионате. Спортсмен больше месяца восстанавливался после травмы. В финале чемпионата мира на уфимском ковре Адлану противостоял голландец Тайрон Стенкенбург. Но борец из Башкортостана не дал усомниться в своем превосходстве, оправдав надежды тренеров и республики.

Финалистов чемпионата с трибун поддерживал глава республики Радий Хабиров. Вместе с болельщиками радуясь успехам российских спортсменов. Впереди - новые цели и мечты, которые теперь кажутся вполне реальными.

Мне всегда хотелось, чтобы у нас появился чемпион Олимпийских игр по борьбе. У нас развиты и другие виды спорта, наши рапиристы нас порадовали – золотая и серебряная медали. Хотелось бы еще и по борьбе. Наш парень хорош, специалисты отметили у него набор необычных приемов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главными конкурентами российских спортсменов в греко-римской борьбе были представители Ирана и Турции. А вот американцам не хватило опыта. Их коронные дисциплины – это вольная и женская борьба.

Юниорский чемпионат мира в Уфе станет глобальным смотром потенциальных участников Парижа-2024. В истории есть множество ярких примеров, когда призеры первенства спустя время становились победителями Олимпийских игр.

Этот турнир – трамплин для двух следующих Олимпиад. Спортсмены сейчас в том возрасте, когда нужно побеждать и заявлять о себе. Это время больших возможностей и достижений в спорте. Ненад Лалович, президент Объединенного мира борьбы

А это закулисье чемпионата. Если на главной площадке спортсооружения проходят поединки, то малую арену переделали в тренировочную, или, как ее называют сами спортсмены, разогревающую зону. Здесь участники форума могли подготовиться к выходу на помост или отдохнуть после своих выступлений. Организацию турнира в Уфе отметили все гости чемпионата.

Очень хорошее впечатление от первенства в Уфе. Это отличные соревнования. Волонтеры мне помогают, и я счастлив работать здесь. Герхард Римус, фотограф /Швейцария/

В итоге российские спортсмены завоевали в грэпплинге около 30 медалей высшей пробы. В женской и вольной борьбе представителям национальной команды удалось выиграть по две золотые награды