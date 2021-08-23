В Национальном музее Башкирии отметили 175-летие оренбургского Караван-Сарая

К 175-летию историко-архитектурного комплекса Караван-Сарай, расположенного в Оренбургской области, в Национальном музее Башкортостана открыли выставку. Представлены уникальные экспонаты – комплекс костюма кантонного начальника, изобразительные рисунки, исторические документы. Также состоялся круглый стол.

Вице-премьер Азат Бадранов предложил создать историко-культурный центр на территории Караван-Сарая, либо по соседству, в одном из зданий в Оренбургской области, а также призвал ученых заниматься исследованиями.

Сегодняшнее мероприятие возвращает нас к дискуссиям об истории Караван-Сарая, сохранении памятника архитектуры. В то же время актуальным остается вопрос подходов к истории Караван-Сарая, отношение к нему как со стороны жителей Башкортостана, так и со стороны жителей Оренбургской области. Особенно беспокоит отношение башкирской общественности. 

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Караван-Сарай начали возводить в 1838 году и открыли в августе 1846 года. До 1865 года здесь размещались учреждения по управлению башкирами, мастерская и школа для башкир. Выставка в Национальном музее Башкортостана будет работать до 3 сентября.

Фото №1 - В Национальном музее Башкирии отметили 175-летие оренбургского Караван-Сарая

Это памятник истории и культуры федерального значения. Комплекс был создан в знак уважения башкирскому народу и участия в Отечественной войне 1812 года. На нашей выставке представлены уникальные документы из государственного фонда Оренбургской области.

Залия Иванова, начальник отдела обеспечения сохранности Архивного фонда Республики Башкортостан

 Караван-Сарай – это архитектурное сооружение, создавалось оно по инициативе губернатора Перовского. Он создавался не просто как центр башкир из Мещерякского войска, и восковая мечеть туда входит, архитектурное сооружение. Автором был архитектор, брат известного художника Брюллов. Это памятник победам башкирского войска над Наполеоном. 

Рамиль Рахимов, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества
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