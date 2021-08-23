В Национальном музее Башкирии отметили 175-летие оренбургского Караван-Сарая

К 175-летию историко-архитектурного комплекса
Караван-Сарай, расположенного в Оренбургской области, в Национальном музее
Башкортостана открыли выставку. Представлены уникальные экспонаты – комплекс
костюма кантонного начальника, изобразительные рисунки, исторические документы.
Также состоялся круглый стол.
Вице-премьер Азат Бадранов предложил создать
историко-культурный центр на территории Караван-Сарая, либо по соседству, в
одном из зданий в Оренбургской области, а также призвал ученых заниматься
исследованиями.
Сегодняшнее
мероприятие возвращает нас к дискуссиям об истории Караван-Сарая, сохранении
памятника архитектуры. В то же время актуальным остается вопрос подходов к
истории Караван-Сарая, отношение к нему как со стороны жителей Башкортостана, так
и со стороны жителей Оренбургской области. Особенно беспокоит отношение
башкирской общественности. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Караван-Сарай начали возводить в 1838 году и открыли
в августе 1846 года. До 1865 года здесь размещались учреждения по управлению
башкирами, мастерская и школа для башкир. Выставка в Национальном музее
Башкортостана будет работать до 3 сентября.
Это
памятник истории и культуры федерального значения. Комплекс был создан в знак
уважения башкирскому народу и участия в Отечественной войне 1812 года. На нашей
выставке представлены уникальные документы из государственного фонда
Оренбургской области.Залия Иванова, начальник отдела обеспечения сохранности Архивного фонда Республики Башкортостан
Караван-Сарай – это архитектурное сооружение,
создавалось оно по инициативе губернатора Перовского. Он создавался не просто
как центр башкир из Мещерякского войска, и восковая мечеть туда входит,
архитектурное сооружение. Автором был архитектор, брат известного художника
Брюллов. Это памятник победам башкирского войска над Наполеоном. Рамиль Рахимов, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества