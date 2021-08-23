В Национальном музее Башкирии отметили 175-летие оренбургского Караван-Сарая

Сегодняшнее мероприятие возвращает нас к дискуссиям об истории Караван-Сарая, сохранении памятника архитектуры. В то же время актуальным остается вопрос подходов к истории Караван-Сарая, отношение к нему как со стороны жителей Башкортостана, так и со стороны жителей Оренбургской области. Особенно беспокоит отношение башкирской общественности.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан