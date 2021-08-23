В Уфе продолжаются рейды по пляжам

Особое внимание уделяется гражданам, которые отдыхают у водоема в состоянии алкогольного опьянения. С начала купального сезона в Уфе на необорудованных для плавания местах утонуло 16 человек.
Из водоемов республики спасли свыше 100 человек, 33 из них – дети. Чаще всего трагедии происходят на диких пляжах – там, где нет спасателей и дно реки или озера не исследовано.
В рейды по диким пляжам спасатели и полицейские выходят ежедневно. С отдыхающими ведут разъяснительные беседы, вручают листовки с правилами безопасности.