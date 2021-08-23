Появились подробности смертельного ДТП с участием мотоцикла в Уфе

Вчера, 22 августа, в Уфе произошло смертельное ДТП , унесшее жизнь мотоциклиста. На улице Базисный проезд мотоцикл столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan.

Мотоциклом управлял 28-летний мужчина, а за рулем иномарки находился 36-летний водитель. В ходе проверки было установлено, что у мотоциклиста не было водительского удостоверения, а двухколесный транспорт был снят с регистрационного учета, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.