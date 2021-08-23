В Башкирии прошел республиканский слет учителей географии

Республиканский слет учителей географии прошел в деревне Салихово Чишминского района. Он длился три дня – с 18 по 20 августа. В программу вошли «Малый географический диктант», курсы ускоренной подготовки по выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ.