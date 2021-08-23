В Башкирии прошел республиканский слет учителей географии

Республиканский слет учителей географии прошел в деревне Салихово Чишминского района. Он длился три дня – с 18 по 20 августа. В программу вошли «Малый географический диктант», курсы ускоренной подготовки по выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ.
В рамках практической работы «Профессия – экскурсовод» участники разработали семейные маршруты и защитили свои проекты перед жюри. Лучшие представители профессии получили награды и знаки отличия. Организаторами выступили Региональное отделение Русского географического общества в Башкортостане и Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы.