В Башкирии полицейские задержали подозреваемую в краже из церкви
В селе Чувашский Нагадак Аургазинского района сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже из церкви. Злоумышленница пришла в церковь и попросила ее накормить, после чего украла сумку у 62-летней прихожанки.
В храме села Чувашский Нагадак проходило празднование православного праздника. Для прихожан был организован праздничный стол. В этот момент в церковь зашла женщина и попросила ее накормить. Посетительнице не отказали и усадили за стол. Поев, гражданка ушла. После этого, 62-летняя женщина обнаружила пропажу сумки, в которой находилось пять тысяч рублей и документы.
пресс-служба МВД Башкирии
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в лесу. Похищенные вещи были изъяты, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
По предварительной версии, подозреваемая поссорилась с родственниками и ушла из дома. Женщина отправилась в село Чувашский Нагадак и зашла в местную церковь. Подозреваемую накормили и в этот момент она тайно забрала сумку у прихожанки. После этого женщина ушла. По горячим следам ее задержали участковые.
пресс-служба МВД Башкирии
В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются.