В Башкирии полицейские задержали подозреваемую в краже из церкви

В храме села Чувашский Нагадак проходило празднование православного праздника. Для прихожан был организован праздничный стол. В этот момент в церковь зашла женщина и попросила ее накормить. Посетительнице не отказали и усадили за стол. Поев, гражданка ушла. После этого, 62-летняя женщина обнаружила пропажу сумки, в которой находилось пять тысяч рублей и документы.

пресс-служба МВД Башкирии