В Башкирии из-за природного пожара огнём охватило жилые дома

В Салавате из-за природного пожара огнём охватило жилые дома. Инцидент произошёл накануне, 22 августа, недалеко от стекольного завода.

Известно, что на территории садового товарищества горели сухая трава и мусор. Огонь быстро распространился по сухой местности и перекинулся на дачные дома. На место инцидента в экстренном порядке выехали 19 спасателей и 8 единиц спецтехники.

Однако тушение возгорания усложнилось ветром и невозможностью проехать к источнику возгорания – проезд был перекопан и совсем зарос. Ликвидировать пожар удалось лишь к вечеру. Огонь уничтожил три дома и три заброшенные постройки.