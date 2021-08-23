В Башкирии ветеран труда отметила 95-летие

95 лет исполнилось ветерану труда из Чишминского района. Юбилей жительница села Сафроново Магфия Галимшановна отметила в окружении своей семьи. В доме собралось более 60 человек: дети, внуки, правнуки и праправнуки. Самому младшему из пяти поколений семьи два месяца.

95-летний юбилей женщины собралась отметить вся семья из более чем 60 человек. В доме находятся целых пять поколений.

Магфия Галимшановна прошла тяжелые испытания. Великая Отечественная война началась, когда ей было 15 лет. Девушку сразу же отправили работать на металлургический завод. После победы она задержалась там еще на 20 лет. Со слов Магфии Галимшановна, родить семерых детей в послевоенное время было отважным решением. Голод и холод – самые страшные воспоминания.

Магфия Галимшановна старалась сделать все, чтобы дети никогда не оставались голодными. Иногда ради них женщине самой приходилось отказываться от еды. А в один из дней на заводе у нее пропала продуктовая карточка.