В Башкирии продолжают действовать 14 очагов лесных пожаров

Сегодня, 23 августа, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание. Участники обсудили актуальные вопросы развития республики.
В том числе, глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил о ситуации с лесными пожарами. По последним данным, в республике действуют 14 очагов лесных пожаров. Общая площадь возгорания достигла 433,56 га.
Лишь 9 очагов возгорания из существующих ликвидированы. Их общая площадь достигла 410,16 га.
Всего с 16 по 22 августа в Башкирии было зарегистрировано 50 очагов лесных пожаров.