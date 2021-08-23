В Башкирии продолжают действовать 14 очагов лесных пожаров

Сегодня, 23 августа, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание. Участники обсудили актуальные вопросы развития республики.

В том числе, глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил о ситуации с лесными пожарами. По последним данным, в республике действуют 14 очагов лесных пожаров. Общая площадь возгорания достигла 433,56 га.

Лишь 9 очагов возгорания из существующих ликвидированы. Их общая площадь достигла 410,16 га.