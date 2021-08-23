Жители Уфы примут участие в создании праздника к 450-летию города

Это большая комплексная работа, с предпринимательским сообществом нужно вести постоянную работу, со всеми федеральными и республиканскими учреждениями, чтобы они тоже подновились. Перечень мероприятий исчисляется сотнями, что мы должны сделать в Уфе. Не надо сводить всё к тому, построим мы красивое здание, дорогу и мост или не построим, не в этом суть и содержание.

Радий Хабиров, глава Башкирии