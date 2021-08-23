Жители Уфы примут участие в создании праздника к 450-летию города
Глава Башкирии поручил администрации Уфы основательно подготовиться к юбилею столицы. В 2024 году Уфа отмечает 450-летие, и Радий Хабиров отметил, что лучше всего знают, что нужно городу, сами уфимцы.
Делегация из Башкирии в прошедшие выходные посетила Нижний Новгород, который отмечает 800-летие. Поездка была полезной именно в профессиональном плане, ведь через три года Уфа отмечает свой важный праздник.
Важно, что в наших планах есть определенное видение, что мы хотим сделать к 450-летию Уфы. Но все это видение в рамках нескольких десятков человек. Самое главное, что мы не посоветовались с уфимцами. Поэтому, Александр Геннадьевич, эта работа сугубо политическая, коммуникационная, совместно с Уфой создайте и продумайте механизмы: нам нужно понять, что уфимцы хотят. Нужно внимательно послушать мнение уфимцев.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Радий Хабиров отметил, что юбилей Уфы – это не только праздник города. И он не должен ограничиться лишь ремонтом дорог или мостов.
Это большая комплексная работа, с предпринимательским сообществом нужно вести постоянную работу, со всеми федеральными и республиканскими учреждениями, чтобы они тоже подновились. Перечень мероприятий исчисляется сотнями, что мы должны сделать в Уфе. Не надо сводить всё к тому, построим мы красивое здание, дорогу и мост или не построим, не в этом суть и содержание.