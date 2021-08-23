В Башкирии из-за отравления алкоголем скончались 90 человек

В Башкирии с января по июль 2021 года произошло 90 трагедий, связанных с отравлением алкоголем. Роспотребнадзор республики отмечает, что показатель смертности составил 2,2 на 100 тысяч населения.
Больше всего летальных случаев из-за отравления алкоголем зафиксировано в Уфе – 23 трагедии.
Из-за отравления лекарственными препаратами скончались 263 человек. При этом 136 из них приняли медикаменты в большом количестве намеренно.
Из-за отравления наркотическими веществами скончались 59 человек. Также зафиксировано 102 летальных случая из-за отравления окисью углерода и 343 – из-за отравления различными химическими веществами.