В Башкирии из-за отравления алкоголем скончались 90 человек

В Башкирии с января по июль 2021 года произошло 90 трагедий, связанных с отравлением алкоголем. Роспотребнадзор республики отмечает, что показатель смертности составил 2,2 на 100 тысяч населения.

Больше всего летальных случаев из-за отравления алкоголем зафиксировано в Уфе – 23 трагедии.

Из-за отравления лекарственными препаратами скончались 263 человек. При этом 136 из них приняли медикаменты в большом количестве намеренно.