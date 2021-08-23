В Башкирии сирота осталась без руки после обмана мошенников

Жуткую историю рассказали волонтёры благотворительной организации «Дорогие мои старики». К ним за помощью обратилась жительница небольшого села, расположенного в 200 км от Уфы.

Аня (имя изменено – прим. ред.) ещё в 15 лет стала сиротой. В наследство ей остался небольшой старый домик. Но без поддержки близких и родственников юная девочка стала жертвой мошенников, которые обманным путём завладели единственной жилплощадью ребёнка и выгнали её на улицу зимой.

Из-за сурового холода девочка получила сильное обморожение. Осталась жива благодаря усилиям врачей, но лишилась кисти правой руки и пальцев на ногах. Но Аня не пала духом, начала собирать справки на инвалидность. Однако бумажная волокита настолько затянулась, что ей пришлось продать единственное жильё и залезть в долги. Сейчас она живёт в съёмном домике с печными отоплением.

Аня всё делает сама: выращивает огород, заботится о себе и доме. Но финансов от пенсии катастрофически не хватает – большая часть уходит на оплату долгов, а работу в небольшой деревне инвалиду найти трудно. Сейчас Аню пугает лишь надвигающаяся зима, ведь приобрести дрова ей просто не на что.

К счастью, Ане помогают волонтёры, которые открыли сбор средств на покупку машины дров.