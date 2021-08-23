Спасатели Уфы вытащили из воды 9 человек

Спасатели Уфы за несколько суток смогли предотвратить 9 трагедий на водоёмах города.

Так, трое мужчин 35, 37 и 26 лет были спасены на пляже «Солнечный». Все трое заплыли на глубину в разное время, но обратно к берегу выплыть самостоятельно уже не могли. Их уносило течением, однако спасателям вовремя удалось вытащить утопающих из воды. Недалеко от того же берега спасатели вытащили из воды 20-летнего парня, который начал тонуть посреди водоёма. Спасенные мужчины были пьяны.

Также спасателям удалось предотвратить три несчастных случая на озере Карьерном. Сначала из воды вытащили 8-летнюю девочку, которая заплыла на глубину и начала тонуть. А через некоторое время 18-летнюю девушку, которая упала в воду с надувного матраса.

На этом же озере спасли 45-летнюю женщину, которая заплыла на глубину в состоянии алкогольного опьянения. Ей оказали первую помощь, а после передали медикам.

На пляже «Ак Яр – Затон» были спасены 31-летняя и 23-летняя уфимки, которые тоже заплыли на глубину и начали тонуть.