В Башкирии семь сотрудников ГИБДД создали преступную группировку

В Башкирии было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали сразу семь сотрудников регионального ГИБДД.
Как сообщает МВД Башкирии, экс-начальник, его заместитель и пять инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела подозреваются в организации преступной группировки. Несколько лет они участвовали в мошеннической схеме при выдаче водительских прав без фактической сдачи экзамена. За каждое удостоверение они получали взятки от 14 до 40 тысяч рублей.
Следствию удалось установить, что взятки инспектора получали как минимум 33 раза. Все фигуранты уголовного дела уволены. Расследование дела продолжается. Бывший начальник ГИБДД находится в розыске.