В Башкирии семь сотрудников ГИБДД создали преступную группировку

Как сообщает МВД Башкирии, экс-начальник, его заместитель и пять инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела подозреваются в организации преступной группировки. Несколько лет они участвовали в мошеннической схеме при выдаче водительских прав без фактической сдачи экзамена. За каждое удостоверение они получали взятки от 14 до 40 тысяч рублей.