В Башкирии скончались 999 человек с коронавирусом

Так, за сутки было выявлено ещё 19 454 заболевших (за всё время – 6 766 541), выздоровели – 15 401 (6 034 867), скончались – 776 (176 820).

В Башкирии за сутки коронавирус выявили ещё у 297 человек (54 639). С выздоровлением при этом было выписано лишь 57 пациентов (50 137), а скончались ещё 12. Общее количество летальных случаев достигло 999. В стационарах Башкирии находятся 23 ребёнка и 3979 взрослых.