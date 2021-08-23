В России обнаружили двойника Элвина Грея

Был приятно удивлен: теперь получается, что Элвин Грей, как «Ласковый май», может выступать одновременно в разных местах. Очень удобно. То, что он выступил без авторских прав, это, конечно, не очень правильно, но все-таки меня это приятно удивило. Нет, конечно же, мер карательного характера не будет. Пусть свяжутся со мной, дам официальное разрешение, чтобы их не наказали, потому что дело серьезное. Нашим материалом занимаются солидные, мощные компании мирового масштаба. Алга, друзья! Если башкирская, татарская музыка будет звучать из каждого утюга, я буду счастлив, но только не называйтесь мной, пожалуйста. Назовитесь, к примеру, «кавер Элвин Грей». Свяжитесь со мной, отправлю вам минуса. Ну нет, к сожалению, у меня возможности гастролировать 800 дней в году. Удачи всем, с удовольствием послушаю свои песни и во Владике, и в Бангкоке.

Элвин Грей