Радий Хабиров рассказал, как побороть страх

Мы стоим ждем его приезда на улице. Я вроде абсолютно спокоен, но вижу, едет кортеж президента, я начинаю волноваться сильно. Понимаю, что к нам едет великий человек, глава нашего государства. Мне, как всегда в таких случаях, помогла молитва. Три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил и успокоился. Это вот мой рецепт, который мне очень сильно помогает. Но каждый из вас должен найти свое решение. Но я поделился своим.

Радий Хабиров