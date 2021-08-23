Радий Хабиров рассказал, как побороть страх

Сегодня, 23 августа, глава Башкирии встретился со сборной республики, которая представит регион в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Один из участников команды обратился к Радию Хабирову за советом. Несмотря на то, что сборная готова биться до конца, участники команды всё равно испытывают волнение. Молодой специалист попросил главу региона рассказать о своём способе борьбы со страхом.
Радий Хабиров вспомнил недавний приезд президента России в республику. По словам главы региона, лишь в последний момент перед встречей в Владимиром Путиным его охватило волнение. Справиться с нервозностью Радию Хабирову помогает молитва.
Фото: ИА Башинформ.