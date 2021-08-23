Радий Хабиров рассказал, как побороть страх

Сегодня, 23 августа, глава Башкирии встретился со сборной республики, которая представит регион в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал, как побороть страх

Один из участников команды обратился к Радию Хабирову за советом. Несмотря на то, что сборная готова биться до конца, участники команды всё равно испытывают волнение. Молодой специалист попросил главу региона рассказать о своём способе борьбы со страхом.

Радий Хабиров вспомнил недавний приезд президента России в республику. По словам главы региона, лишь в последний момент перед встречей в Владимиром Путиным его охватило волнение. Справиться с нервозностью Радию Хабирову помогает молитва.

Мы стоим ждем его приезда на улице. Я вроде абсолютно спокоен, но вижу, едет кортеж президента, я начинаю волноваться сильно. Понимаю, что к нам едет великий человек, глава нашего государства. Мне, как всегда в таких случаях, помогла молитва. Три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил и успокоился. Это вот мой рецепт, который мне очень сильно помогает. Но каждый из вас должен найти свое решение. Но я поделился своим.

Радий Хабиров 

Фото: ИА Башинформ. 

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