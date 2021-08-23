В Башкирии к 2030 году намерены увеличить число иностранных студентов

В три раза увеличится число иностранных студентов в Башкортостане к 2030 году – до 15 тысяч человек. Об этом стало известно на оперативном совещании, которое провел Глава республики Радий Хабиров. Вузы региона сейчас зарабатывают по 400 млн. рублей в этой сфере. Руководитель Башкортостана высоко оценил достижения и планы.

Никто не верил, что это возможно. Все возможно, если заниматься. Мы получили НОЦ, мы получаем кампус, мы, уверен, получим карбоновый полигон. Мы с высокой долей эффективности движемся по «Приоритету-2030». И надо отрабатывать Инновационный научно-технологический центр.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Создание студенческого кампуса Евразийского НОЦ потребует 18 млрд рублей, 60% из которых –федеральные средства. Реализация планируется в три этапа. Первый – IQ-парк «Сколково», должен быть готов в I квартале 2022 года. Второй этап касается так называемого центрального ядра, который появится на месте бывшего завода им. Кирова по ул. Валиди. Третий – поселок с арендным жильем для преподавателей, в том числе приглашенных.

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Уфа как место размещения кампуса соответствует минимальным пороговым критериям: 1,4 млн живет в агломерации. Пять вузов заинтересованы в создании кампуса, три из них подали заявку в программу «Приоритет-2030». Выявленная потребность в местах – четыре тысячи мест в общежитиях при минимальном значении в 2,5.

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