В Башкирии к 2030 году намерены увеличить число иностранных студентов

Создание студенческого кампуса Евразийского НОЦ потребует 18 млрд рублей, 60% из которых –федеральные средства. Реализация планируется в три этапа. Первый – IQ-парк «Сколково», должен быть готов в I квартале 2022 года. Второй этап касается так называемого центрального ядра, который появится на месте бывшего завода им. Кирова по ул. Валиди. Третий – поселок с арендным жильем для преподавателей, в том числе приглашенных.