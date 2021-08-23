Конкурсанты WorldSkills из Уфы рассказали о подготовке к чемпионату

Уфимский колледж технологии и дизайна в этом году готовит для WorldSkills Russia конкурсантов сразу по трем компетенциям. Как обучаются молодые профессионалы?
Волосок к волоску. И хоть вместо моделей – манекены, но внимательного отношения требуют и они. В зале царит атмосфера настоящего салона. Прически Дарья любила делать с детства. В парикмахеры пошла по зову сердца.
К мировому чемпионату WorldSkills Russia Дарья Уткина готовится больше года. Девушка принимала участие и в других профессиональных конкурсах. Занимала различные призовые места. И теперь движется к победе, вооруженная навыками и парикмахерскими инструментами.
Работы будут оценивать эксперты. Учитывать актуальность укладки, технику выполнения и умение общаться с моделью. Даже если это манекен.
Шум швейных машин и сосредоточенные лица. Здесь студенты создают моду. Преподаватели говорят: именно такие чемпионаты помогают определить уровень подготовки будущих мастеров. Поэтому конкурсанты к предстоящим состязаниям относятся с особым трепетом.
Конкурсанты должны спроектировать модель одежды с учетом специфики ткани и возможностей швейного оборудования. Процесс включает все этапы работ: от создания дизайна модели до технологии производства.
К движению WorldSkills, объездившему 82 страны, Россия присоединилась лишь девять лет назад. Но за это время наша страна преодолела путь он новичка до хозяйки национального чемпионата.