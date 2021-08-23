Конкурсанты WorldSkills из Уфы рассказали о подготовке к чемпионату

Уфимский колледж технологии и дизайна в этом году готовит для WorldSkills Russia конкурсантов сразу по трем компетенциям. Как обучаются молодые профессионалы?

Волосок к волоску. И хоть вместо моделей – манекены, но внимательного отношения требуют и они. В зале царит атмосфера настоящего салона. Прически Дарья любила делать с детства. В парикмахеры пошла по зову сердца.

Где-то эта профессия бывает сложная, где-то лёгкая, но просто так даже на курсах отличным парикмахером не станешь. Для этого нужны годы учёбы. Мода на месте не стоит, нужно идти в ногу со временем.

Дарья Уткина, конкурсант IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Уфе

К мировому чемпионату WorldSkills Russia Дарья Уткина готовится больше года. Девушка принимала участие и в других профессиональных конкурсах. Занимала различные призовые места. И теперь движется к победе, вооруженная навыками и парикмахерскими инструментами.

Мы участвовали в региональных чемпионатах, выезжали. Чтобы именно прочувствовать эту атмосферу чемпионата, сравнить себя с другими конкурсантами, увидеть и услышать мнение экспертов.

Елена Сахимгареева, преподаватель Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна

Работы будут оценивать эксперты. Учитывать актуальность укладки, технику выполнения и умение общаться с моделью. Даже если это манекен.

Шум швейных машин и сосредоточенные лица. Здесь студенты создают моду. Преподаватели говорят: именно такие чемпионаты помогают определить уровень подготовки будущих мастеров. Поэтому конкурсанты к предстоящим состязаниям относятся с особым трепетом.

Физически и морально очень сложно. Очень большое напряжение. Время подгоняет, обращаешь внимание на других участников. Они что-то делают, и тебе кажется, что ты не успеваешь. Много эмоций, даже сейчас.

Юлия Девятерикова, конкурсант IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Уфе
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Конкурсанты должны спроектировать модель одежды с учетом специфики ткани и возможностей швейного оборудования. Процесс включает все этапы работ: от создания дизайна модели до технологии производства.

Фото №1 - Конкурсанты WorldSkills из Уфы рассказали о подготовке к чемпионату

Задания на профессиональном уровне построены, даже для юниоров. На каждом уровне задания сложные и для профессионалов. Нужна большая концентрация, внимание, сосредоточенность и скорость.

Диана Ягудина, преподаватель Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна

К движению WorldSkills, объездившему 82 страны, Россия присоединилась лишь девять лет назад. Но за это время наша страна преодолела путь он новичка до хозяйки национального чемпионата.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии