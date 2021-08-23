Конкурсанты WorldSkills из Уфы рассказали о подготовке к чемпионату

Уфимский колледж технологии и дизайна в этом году готовит для WorldSkills Russia конкурсантов сразу по трем компетенциям. Как обучаются молодые профессионалы?

Волосок к волоску. И хоть вместо моделей – манекены, но внимательного отношения требуют и они. В зале царит атмосфера настоящего салона. Прически Дарья любила делать с детства. В парикмахеры пошла по зову сердца.

Где-то эта профессия бывает сложная, где-то лёгкая, но просто так даже на курсах отличным парикмахером не станешь. Для этого нужны годы учёбы. Мода на месте не стоит, нужно идти в ногу со временем. Дарья Уткина, конкурсант IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Уфе

К мировому чемпионату WorldSkills Russia Дарья Уткина готовится больше года. Девушка принимала участие и в других профессиональных конкурсах. Занимала различные призовые места. И теперь движется к победе, вооруженная навыками и парикмахерскими инструментами.

Мы участвовали в региональных чемпионатах, выезжали. Чтобы именно прочувствовать эту атмосферу чемпионата, сравнить себя с другими конкурсантами, увидеть и услышать мнение экспертов. Елена Сахимгареева, преподаватель Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна

Работы будут оценивать эксперты. Учитывать актуальность укладки, технику выполнения и умение общаться с моделью. Даже если это манекен.

Шум швейных машин и сосредоточенные лица. Здесь студенты создают моду. Преподаватели говорят: именно такие чемпионаты помогают определить уровень подготовки будущих мастеров. Поэтому конкурсанты к предстоящим состязаниям относятся с особым трепетом.

Физически и морально очень сложно. Очень большое напряжение. Время подгоняет, обращаешь внимание на других участников. Они что-то делают, и тебе кажется, что ты не успеваешь. Много эмоций, даже сейчас. Юлия Девятерикова, конкурсант IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Уфе

Конкурсанты должны спроектировать модель одежды с учетом специфики ткани и возможностей швейного оборудования. Процесс включает все этапы работ: от создания дизайна модели до технологии производства.

Задания на профессиональном уровне построены, даже для юниоров. На каждом уровне задания сложные и для профессионалов. Нужна большая концентрация, внимание, сосредоточенность и скорость. Диана Ягудина, преподаватель Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна