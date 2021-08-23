В Башкирии осудили чиновника за пьяное вождение

Верховный суд Башкирии отказал в смягчении приговора чиновнику администрации Янаульского района, которого осудили за пьяное вождение.
Служащий был задержан за пьяное вождение, но после лишения водительского удостоверения вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, а также запретил 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Свою вину мужчина не признал и попросил его оправдать. Однако суд оставил приговор полностью без изменений.