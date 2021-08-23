В Башкирии осудили чиновника за пьяное вождение

Служащий был задержан за пьяное вождение, но после лишения водительского удостоверения вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ, а также запретил 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.