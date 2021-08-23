Российские борцы выиграли общекомандный медальный зачет на юниорском ЧМ в Уфе

Представители нашей страны завоевала девять золотых, две серебряные и восемь бронзовых медалей. Хозяева турнира стали победителями общекомандного зачета, опередив коллективы США и Ирана.

Состязания стали триумфальными для российских борцов греко-римского стиля. На их счету пять медалей высшей пробы, одно серебро и две бронзовые награды, среди которых две золотые медали на счету башкирских борцов.