Российские борцы выиграли общекомандный медальный зачет на юниорском ЧМ в Уфе

Представители нашей страны завоевала девять золотых, две серебряные и восемь бронзовых медалей. Хозяева турнира стали победителями общекомандного зачета, опередив коллективы США и Ирана.
Состязания стали триумфальными для российских борцов греко-римского стиля. На их счету пять медалей высшей пробы, одно серебро и две бронзовые награды, среди которых две золотые медали на счету башкирских борцов.
Сборная Ирана выиграла общий зачет в вольной борьбе: у них пять наград высшей пробы, тогда как у россиян всего два золота. Также как и в женской борьбе. Медальный зачет у девушек выиграли американки.