Подготовка к учебному году в Башкирии: сколько стоит собрать ребенка в школу

В республике собрали 9 миллионов на помощь в подготовке детей к учёбе. В ресурсном центре «Семья» собирают комплекты для доставки нуждающимся школьникам. Сколько стоит собрать ребёнка в школу?

Почти 5 тысяч рублей – столько стоит полный комплект ученической формы. Цена варьируется в зависимости от того, что входит в набор. Многим семьям в этом году реальную поддержку в подготовке к школе оказала «путинская» выплата в размере десяти тысяч рублей. Ее могли получить родители детей от 6 до 17 лет. Альфида Галяфутдинова одна воспитывает двух школьников, и такая помощь её семье пришлась очень кстати.

Очень помогли эти «путинские» 10 тысяч. Всё закупили, ко всему готовы. И форму тоже закупили. Очень довольны. Альфида Галяфутдинова, жительница г. Уфы

Самое дорогое в комплектах – обувь и рюкзаки. Ранцы с ортопедической спинкой стоят в пределах от 2500 до 3000 рублей. Самый бюджетный вариант туфель для девочки можно найти в эконом-магазинах за 800 рублей, обувь для мальчиков – за тысячу.

Полностью приготовить ребенка к школе, конечно, не хватает. Потому что помимо школьной формы нужно и кроссовки для физкультуры, рубашки и футболки, много всего нужно, и не одна сменка, допустим, и просто, чтобы по школе бегать. Вера Шаврина, жительница г. Уфы

Ресурсный центр «Семья» собрал 9 миллионов на обеспечение ребят школьными принадлежностями. Помощь в подготовке к учёбе получат семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и обратившиеся за поддержкой в сам центр.

Готовят прям целые наборы, например, рюкзачок, в рюкзачке уже вся необходимая канцелярия, кто-то добавляет другие необходимые мелочи. Александра Кабанова, пресс-секретарь Республиканского ресурсного центра «Семья»