Подготовка к учебному году в Башкирии: сколько стоит собрать ребенка в школу

В республике собрали 9 миллионов на помощь в подготовке детей к учёбе. В ресурсном центре «Семья» собирают комплекты для доставки нуждающимся школьникам. Сколько стоит собрать ребёнка в школу?
Почти 5 тысяч рублей – столько стоит полный комплект ученической формы. Цена варьируется в зависимости от того, что входит в набор. Многим семьям в этом году реальную поддержку в подготовке к школе оказала «путинская» выплата в размере десяти тысяч рублей. Ее могли получить родители детей от 6 до 17 лет. Альфида Галяфутдинова одна воспитывает двух школьников, и такая помощь её семье пришлась очень кстати.
Самое дорогое в комплектах – обувь и рюкзаки. Ранцы с ортопедической спинкой стоят в пределах от 2500 до 3000 рублей. Самый бюджетный вариант туфель для девочки можно найти в эконом-магазинах за 800 рублей, обувь для мальчиков – за тысячу.
Ресурсный центр «Семья» собрал 9 миллионов на обеспечение ребят школьными принадлежностями. Помощь в подготовке к учёбе получат семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и обратившиеся за поддержкой в сам центр.
Помочь собраться ребятам из малообеспеченных семей могут как отдельные добровольцы, так и целые организации. Официально акция продлится до 31 августа, но приносить вещи можно и позже. Ресурсный центр «Семья» принимает школьную форму, обувь и канцтовары в хорошем состоянии. Получить помощь в этом году смогут около десяти тысяч нуждающихся семей.