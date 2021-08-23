В Башкирии из-за взрыва сварочного баллона обгорели двое детей

В селе Акъяр Хайбуллинского района 17 августа произошла страшная трагедия. После взрыва сварочного баллона с карбидом обгорели двое мальчиков: один из них через несколько дней скончался в реанимации с 90% ожогами тела, за жизнь другого борются врачи. Родители пострадавших уверены – случившееся хотят «замять».

Как сообщает издание «КП-Уфа», по улице Строителей огнём охватило пустой гараж, хозяин которого до сих пор неизвестен. Во время тушения пожарные вынесли из помещения различный хлам, в том числе и сварочный баллон, который после просто ставили на улице, прикрыв картонкой. Через несколько часов к гаражам пришли мальчики накормить поселившихся там щенят, но именно в этот момент баллон взорвался.

Безутешные родители требуют разобраться в ситуации, но ни в правоохранительных органах, ни в администрации района им не дают никаких ответов. Сельчане негодуют: почему сотрудники экстренных служб просто оставили опасный баллон на улице, почему опасная территория не была огорожена. Также родители задаются вопросом, почему администрация не выяснит, кому принадлежат заброшенные гаражи.