В Башкирии из-за взрыва сварочного баллона обгорели двое детей

В селе Акъяр Хайбуллинского района 17 августа произошла страшная трагедия. После взрыва сварочного баллона с карбидом обгорели двое мальчиков: один из них через несколько дней скончался в реанимации с 90% ожогами тела, за жизнь другого борются врачи. Родители пострадавших уверены – случившееся хотят «замять».
Как сообщает издание «КП-Уфа», по улице Строителей огнём охватило пустой гараж, хозяин которого до сих пор неизвестен. Во время тушения пожарные вынесли из помещения различный хлам, в том числе и сварочный баллон, который после просто ставили на улице, прикрыв картонкой. Через несколько часов к гаражам пришли мальчики накормить поселившихся там щенят, но именно в этот момент баллон взорвался.
Безутешные родители требуют разобраться в ситуации, но ни в правоохранительных органах, ни в администрации района им не дают никаких ответов. Сельчане негодуют: почему сотрудники экстренных служб просто оставили опасный баллон на улице, почему опасная территория не была огорожена. Также родители задаются вопросом, почему администрация не выяснит, кому принадлежат заброшенные гаражи.
Пока семья простилась с одним мальчиков, за жизнь другого борются уфимские врачи, но прогнозов пока никаких не дают. Родители даже обратились за помощью к главе республики. Пока за смерть и тяжёлые травмы мальчиков никто не ответил.