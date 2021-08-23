Мужчина украл у жительницы Уфы пакет, в котором находились продукты и кошелек

Жительница Уфы обратилась в полицию и сообщила о том, что в магазине забыла свой пакет, в котором находились продукты и кошелек. Вернувшись на место, стало известно, что его присвоил неизвестный мужчина. Сумма ущерба составила свыше 4 тысяч рублей.

Фото №1 - Мужчина украл у жительницы Уфы пакет, в котором находились продукты и кошелек

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе просмотра видеозаписей, установленных в магазине, стражи порядка выяснили, что кражу совершил мужчина. Он, увидев оставленный без присмотра пакет, решил прихватить с собой.

пресс-служба МВД Башкирии

Оперативники задержали 37-летнего подозреваемого в краже и доставили его в отделение полиции. Оказалось, что ранее он уже был судим, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Следствие возбудило в отношении задержанного уголовное дело. Сейчас сотрудникам полиции предстоит установить все детали инцидента.

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