Мужчина украл у жительницы Уфы пакет, в котором находились продукты и кошелек

Жительница Уфы обратилась в полицию и сообщила о том, что в магазине забыла свой пакет, в котором находились продукты и кошелек. Вернувшись на место, стало известно, что его присвоил неизвестный мужчина. Сумма ущерба составила свыше 4 тысяч рублей.
Оперативники задержали 37-летнего подозреваемого в краже и доставили его в отделение полиции. Оказалось, что ранее он уже был судим, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Следствие возбудило в отношении задержанного уголовное дело. Сейчас сотрудникам полиции предстоит установить все детали инцидента.