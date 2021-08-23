Мужчина украл у жительницы Уфы пакет, в котором находились продукты и кошелек

Жительница Уфы обратилась в полицию и сообщила о том, что в магазине забыла свой пакет, в котором находились продукты и кошелек. Вернувшись на место, стало известно, что его присвоил неизвестный мужчина. Сумма ущерба составила свыше 4 тысяч рублей.