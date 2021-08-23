WorldSkills Russia-2021 в Уфе: что это значит для Башкортостана

Уже 25 августа в Уфе стартует финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). География участников впечатляет: 76 регионов России в 105 компетенциях.

Сегодня с командой из Башкортостана встретился глава региона Радий Хабиров. Он пожелал всем успехов и вспомнил, как в своей юности с помощью рабочих профессий заработал первые деньги.

Мы жили по-принципу “все себя должны кормить”. Ночью работали сторожами, убирали улицу, дворниками. Радий Хабиров

Движению WorldSkills в России почти 10 лет. Впервые финал крупнейшего соревнования среди молодых профессионалов проходит в Башкортостане. В студии телеканала БСТ мы в прямом эфире пообщались с участниками, экспертами и организаторами чемпионата.

Когда вы выбирали профессию, насколько было актуально уметь работать руками. Насколько почетны были рабочие профессии?

Рабочая профессия всегда была в почете. В Советском союзе в этом направлении была отдельная пропаганда, много профессиональных учебных заведений. В период развала СССР все, наоборот, хотели быть бизнесменами, открыть торговую точку, продавать товары. Не было конкурса в техникумы, руками работать никто не хотел. Сейчас пришло другое время, интерес к рабочим профессиям есть со всех сторон. Кто-то должен уметь печь хлеб, быть водителем и так далее.

Есть ли какое-то волнение у участников?

Да, конечно. WorldSkills - это очень высокий уровень. Все ребята профессиональны в своем деле, участники переживают касательно того, смогут ли они успеть показать все свои способности.

Почему WorldSkills проходит именно в Башкортостане?

В нашей республике это происходит впервые. Отбор очень серьезный, регион должен обладать всей инфраструктурой, быть удобен для участников.

В этом году сборная республики - больше 500 человек. Есть ли у нас свои особенные компетенции?

Из 105 компетенций в 102 заявлены наши ребята. У наших участников есть преимущество не только как принимающей стороны, но и дополнительная квота субъекта, который принимает чемпионат.

Как повлияла пандемия на чемпионат?

Наблюдать за чемпионатом можно, но есть определенные ограничения. Есть требования к участникам, к их медицинским документам.

Какие правила будут соблюдать участники?

Правила обеспечивают безопасное участие всех гостей. Болельщики могут прийти на площадки, есть согласованное количество болельщиков на каждый день.

Работают ли на площадках врачи?

Вся работа уже поставлена. В самом парке “Молодых профессионалов” развернуты 16 бригад, в которых есть врачи как взрослых, так и для детей. На всех площадках дежурят кареты скорой помощи. Разработаны алгоритмы на случай, если кто-то почувствует себя плохо. Все штатные и нештатные ситуации будут отработаны в оперативном режиме. Все участники чемпионата, группы технической поддержки, волонтеры предварительно сдают тесты ПЦР. Требования к аккредитованным лицам такие же. На всех мероприятиях будет организована термометрия, проверка медицинских масок, обработка рук антисептиком.

Какие новые компетенции будут на чемпионате в Башкортостане?

Это пчеловодство. Эту компетенцию инициировали власти нашего региона, который славится своим медом. Открыть такую компетенцию было крайне трудно, огромную поддержку оказало Министерство сельского хозяйства. Эту компетенцию ведут в Мелеузовском многопрофильном колледже. Учебный модуль нужно было продумать так, чтобы на площадках не было пчел, ведь они - источник дополнительной опасности. В конце концов сделать учебный модуль по пчеловодству оказалось достаточно реально. В нем участники, грубо говоря, показывают навыки будущих пасечников в работе со специальным оборудованием.

Сколько готовили площадки для чемпионата?

Работа идет уже две недели. Было закуплено дорогостоящее оборудование, ребята именно на нем покажут свое мастерство. Помимо участников на площадках работают эксперты, которые следят за выполнением всех правил.

Как участники готовятся к соревнованиям?

В каждом учебном заведении, которое готовит участников WS, есть оборудованные лаборатории. Для многих такая возможность позволила сохранить учебное заведение в целом. Благодаря участие в чемпионате многие приобретут колоссальный опыт. Помимо этого есть надежда, что учебные заведения получат современное оборудование. Для этого явления есть даже понятие “наследия WS” - когда после соревнований все новое оборудование передают в районные колледжи.

Насколько опасно такое мероприятие?

Такой масштаб имеет определенную сложность для республики. Тем не менее все ведомства с начала этого года проводили подготовительную работу, подготовлены нормативные документы - команда работает слаженно.

Что будет на открытии чемпионата?