Победители Нацфинала WorldSkills от Башкирии получат по 100 тысяч рублей

100 тысяч рублей получат победители WorldSkills Russia, представляющие республику. Призеры и преподаватели, подготовившие лучших участников, – по 50 тысяч. Радий Хабиров сегодня встретился со сборной Башкортостана.

В финале Национального чемпионата Башкирию представят 280 участников из 100 образовательных учреждений. Самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства пройдут с 25 по 29 августа.

Свое мастерство молодые люди будут показывать в более чем 100 компетенциях. Большая часть чемпионата будет проходить на территории «Парка молодых профессионалов». Столица готова принять порядка двух тысяч конкурсантов из 76 регионов страны.