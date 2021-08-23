Победители Нацфинала WorldSkills от Башкирии получат по 100 тысяч рублей

100 тысяч рублей получат победители WorldSkills Russia, представляющие республику. Призеры и преподаватели, подготовившие лучших участников, – по 50 тысяч. Радий Хабиров сегодня встретился со сборной Башкортостана.
В финале Национального чемпионата Башкирию представят 280 участников из 100 образовательных учреждений. Самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства пройдут с 25 по 29 августа.
Свое мастерство молодые люди будут показывать в более чем 100 компетенциях. Большая часть чемпионата будет проходить на территории «Парка молодых профессионалов». Столица готова принять порядка двух тысяч конкурсантов из 76 регионов страны.
Напутственные слова участникам сказали члены правительства и министры. Конкурсанты смогли задать свои вопросы руководству республики. Радий Хабиров, отвечая на один из них, сказал, что подрабатывал во время учебы и в студотряде научился штукатурить. Глава республики отметил, что участники чемпионата должны стремиться быть первыми в своих компетенциях.