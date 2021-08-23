Стажировка в Башкирии: как государство помогает молодым специалистам

Работодатели могут получать выплаты от государства за обучение новых сотрудников. Ежемесячную сумму в размере 19 тысяч рублей выделят тем предпринимателям, которые взяли на стажировку выпускников учебных заведений. В Башкирии в этом году в рамках программы на работу устроились семь выпускников, еще 35 проходят стажировку. Как сейчас справляются со своими обязанностями новоиспеченные работники?

В компании пушистых Тимур Шакиров теперь проводит каждый свой день. К этому молодой человек готовился на протяжении пяти лет обучения в университете. После получения диплома ветеринара выпускник БГАУ отправил заявку в центр занятости. Пройдя стажировку в ветклинике, был принят в штат.

С 2019 года ветклиника участвует в программе по стажировке выпускников. Она позволяет возместить предприятию траты на подготовку молодого специалиста. Во время стажировки раз в месяц государство выплачивает компании 19 000 рублей. На данный момент треть сотрудников ветклиники трудоустроены именно благодаря этому проекту.

По такой же программе на работу устраивают и сотрудников частных детских садов. В образовательном учреждении «Теремок» уже работают три новоиспеченных воспитателя.

В республике программа по стажировке выпускников действует уже с 2017 года. В этот раз на ее реализацию в Башкортостане выделено более 3 млн. рублей и 74 места. Семь человек уже трудоустроены, а 35 проходят стажировку.