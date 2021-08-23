Башкирию на Паралимпиаде в Токио представят 14 спортсменов

Республику на соревнованиях представят 14 спортсменов. В фехтовании это Альберт Камалов и Никита Нагаев. Также по два представителя от региона будут биться за медали в настольном теннисе и легкой атлетике. Больше всех атлетов из Башкортостана выйдут на плавательные дорожки – по три человека среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.