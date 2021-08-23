Башкирию на Паралимпиаде в Токио представят 14 спортсменов

Завтра в Токио стартуют Паралимийские игры. Соревнования продлятся до 5 сентября. Церемония открытия пройдет без зрителей. Российская сборная выступит на Паралимпиаде в 19 дисциплинах.

 Республику на соревнованиях представят 14 спортсменов. В фехтовании это Альберт Камалов и Никита Нагаев. Также по два представителя от региона будут биться за медали в настольном теннисе и легкой атлетике.  Больше всех атлетов из Башкортостана  выйдут на плавательные дорожки – по три человека среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

Это большая ответственность – представлять честь страны на таких соревнованиях. Тренировки позволяют сконцентрироваться на роботе и результате.

Ильнур Гарипов, участник Паралимпийских игр в Токио
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