Студенческий кампус, засуха и нелегальная золотодобыча: темы оперативки с Радием Хабировым

Первую очередь студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе сдадут в первом квартале 2022 года. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве, которое провел Глава Башкортостана Радий Хабиров. На строительство восьми кампусов выделят федеральные гранты. Они будут составлять до 60% их стоимости. Какие еще изменения стоит ожидать?

На 15-20% в течение последних трех лет увеличился прием в вузы Башкортостана, но это не позволяет перекрыть количество выпускников школ региона. Создание Евразийского НОЦ будет способствовать притоку иностранных студентов. По прогнозу, их число увеличится втрое – до 15 тысяч человек. А значит, вырастет потребность в жилье и современной учебной инфраструктуре. Решение есть – это строительство студенческого кампуса в Уфе. Руководитель Башкортостана высоко оценил достижения и планы. Формирование каркаса НОЦ успешно завершено.

Никто не верил, что это возможно. Все возможно, если заниматься. Мы получили НОЦ, мы получаем кампус, мы, уверен, получим карбоновый полигон. Мы с высокой долей эффективности движемся по «Приоритету-2030». И надо отрабатывать Инновационный научно-технологический центр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Создание студенческого кампуса Евразийского НОЦ потребует 18 млрд рублей, 60% из которых – федеральные средства. Реализация планируется в три этапа. Первый – IQ-парк «Сколково», должен быть готов в I квартале 2022 года. Второй этап касается так называемого центрального ядра, который появится на месте бывшего завода им. Кирова по ул. Валиди. Третий – поселок с арендным жильем для преподавателей, в том числе приглашенных.

Уфа как место размещения кампуса соответствует минимальным пороговым критериям: 1,4 млн живет в агломерации. Пять вузов заинтересованы в создании кампуса, три из них подали заявку в программу «Приоритет-2030». Выявленная потребность в местах – четыре тысячи мест в общежитиях при минимальном значении в две с половиной. Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан

Режим ЧС из-за аномальной жары объявлен на территории 41 муниципалитета. Минсельхоз Башкортостана готовится объявить его по всей республике. Если воздух прогрелся до +40°C, то на поверхности почвы температура достигала +70°C, говорят аграрии.

В этом году мы на 16-18 дней раньше зашли на уборочную кампанию. На сегодня обмолочено 82% зерновых и зернобобовых культур – это 1,266 млн га. Мы ожидаем в зачете больше 2 млн. Для понимания: в 2010 году было максимум 600 тысяч тонн. Даже не хватило для внутренних потребностей. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

В правоохранительные органы передаются материалы по золотодобытчику «Альт-Инвест». Как сообщил вице-премьер Азат Бадранов, члены межведомственной комиссии удостоверились в нарушениях и выявили новые.

Обнаружили фактически факт хищения. К такому мнению члены комиссии склоняются. Соответствующее заявление будет направлено в правоохранительные органы. При взаимодействии с сотрудниками МВД мы остановили работы, на производственных площадях выставлен пост полиции. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан