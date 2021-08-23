Студенческий кампус, засуха и нелегальная золотодобыча: темы оперативки с Радием Хабировым

Первую очередь студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе сдадут в первом квартале 2022 года. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве, которое провел Глава Башкортостана Радий Хабиров. На строительство восьми кампусов выделят федеральные гранты. Они будут составлять до 60% их стоимости. Какие еще изменения стоит ожидать?
На 15-20% в течение последних трех лет увеличился прием в вузы Башкортостана, но это не позволяет перекрыть количество выпускников школ региона. Создание Евразийского НОЦ будет способствовать притоку иностранных студентов. По прогнозу, их число увеличится втрое – до 15 тысяч человек. А значит, вырастет потребность в жилье и современной учебной инфраструктуре. Решение есть – это строительство студенческого кампуса в Уфе. Руководитель Башкортостана высоко оценил достижения и планы. Формирование каркаса НОЦ успешно завершено.
Создание студенческого кампуса Евразийского НОЦ потребует 18 млрд рублей, 60% из которых – федеральные средства. Реализация планируется в три этапа. Первый – IQ-парк «Сколково», должен быть готов в I квартале 2022 года. Второй этап касается так называемого центрального ядра, который появится на месте бывшего завода им. Кирова по ул. Валиди. Третий – поселок с арендным жильем для преподавателей, в том числе приглашенных.
Режим ЧС из-за аномальной жары объявлен на территории 41 муниципалитета. Минсельхоз Башкортостана готовится объявить его по всей республике. Если воздух прогрелся до +40°C, то на поверхности почвы температура достигала +70°C, говорят аграрии.
В правоохранительные органы передаются материалы по золотодобытчику «Альт-Инвест». Как сообщил вице-премьер Азат Бадранов, члены межведомственной комиссии удостоверились в нарушениях и выявили новые.
Прививку от коронавируса в Башкортостане уже сделали 1,1 млн человек. Регион получил 1,4 млн доз вакцины. Радий Хабиров поручил планомерно наращивать темпы прививочной кампании.