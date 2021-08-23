В Башкирии из-за жары продолжают вспыхивать природные пожары

Из-за жары в Башкирии продолжают вспыхивать природные пожары. Сегодня близ деревни Бахтигареево Баймакского района загорелись сухая трава и кусты на площади 2 гектара. Быстрому тушению пожара помешали сильный ветер и загоревшиеся торфяники. Однако угрозы жителям деревни Бахтигареево нет. Вокруг проложили несколько минерализованных полос, поэтому огонь не пошел дальше.
По последним данным, огонь удалось потушить. А в Зианчуринском районе пожар бушует в четырех километрах от деревни Казанка. Он перекинулся через минерализованную полосу по направлению к селам Биштиряк и Агурда. Сейчас там работают 15 тракторов, восемь единиц пожарных автоцистерн и более 120 человек. Сильный ветер стал препятствием для огнеборцев.
Пожар охватил более 300 гектаров. На помощь зианчуринцам выехала аэромобильная группа в составе 11 человек из Кумертау и две пожарные автоцисцерны. В борьбе с огнем задействован весь состав зианчуринского лесничества, добровольные пожарные команды сельских поселений, сотрудники МЧС и волонтеры.