В Башкирии из-за жары продолжают вспыхивать природные пожары

По последним данным, огонь удалось потушить. А в Зианчуринском районе пожар бушует в четырех километрах от деревни Казанка. Он перекинулся через минерализованную полосу по направлению к селам Биштиряк и Агурда. Сейчас там работают 15 тракторов, восемь единиц пожарных автоцистерн и более 120 человек. Сильный ветер стал препятствием для огнеборцев.