В Башкирии прошел чемпионат России по дзюдо среди ветеранов

В Салавате впервые прошел Чемпионат России по дзюдо
среди ветеранов. В нем приняли участие многие активисты ветеранского спорта,
победители и призеры континентальных и мировых первенств среди спортсменов старше
30 лет.
В этот раз турнир собрал 178 дзюдоистов со всех
уголков России. На протяжении двух дней соревнований участники боролись за
звание чемпионов России.
Дзюдо
– это один из прикладных видов спорта и в армии, и в МВД, и в спецвойсках,
которые нам нужны в разных регионах.Вячеслав Мужиков, главный судья соревнований, заслуженный мастер спорта России
Тренируюсь
я давно, с пяти лет. Отец тренером был. Он нас привлек к этому виду спорта.Геннадий Невашонов, участник соревнований /Липецкая область/
Соревнования проводились в семи возрастных группах:
от 30 до 64 лет. Среди участников были и представители Башкортостана. Им
удалось показать хороший результат. Всего в копилке хозяев соревнований три
золотые и три бронзовые медали.
22
года уже занимаюсь. Вид спорта понравился.
Нравится ходить в кимоно.Сергей Грызин, участник соревнований /Салават/
24
года занимаюсь. До этого боролся по действующим спортсменам. Сейчас первый раз
попробовал по ветеранам.Евгений Грыхин, участник соревнований /Салават/