В Башкирии прошел чемпионат России по дзюдо среди ветеранов

В Салавате впервые прошел Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов. В нем приняли участие многие активисты ветеранского спорта, победители и призеры континентальных и мировых первенств среди спортсменов старше 30 лет.

В этот раз турнир собрал 178 дзюдоистов со всех уголков России. На протяжении двух дней соревнований участники боролись за звание чемпионов России.

Дзюдо – это один из прикладных видов спорта и в армии, и в МВД, и в спецвойсках, которые нам нужны в разных регионах. Вячеслав Мужиков, главный судья соревнований, заслуженный мастер спорта России

Тренируюсь я давно, с пяти лет. Отец тренером был. Он нас привлек к этому виду спорта. Геннадий Невашонов, участник соревнований /Липецкая область/

Соревнования проводились в семи возрастных группах: от 30 до 64 лет. Среди участников были и представители Башкортостана. Им удалось показать хороший результат. Всего в копилке хозяев соревнований три золотые и три бронзовые медали.

22 года уже занимаюсь. Вид спорта понравился. Нравится ходить в кимоно. Сергей Грызин, участник соревнований /Салават/