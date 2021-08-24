В Уфе пьяный водитель устроил ДТП: четверо пострадали

При оформлении ДТП сотрудниками ГИБДД установлено, что молодой человек управлял «Ладой» в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0.900 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. При проверке по базе данных выяснилось, что водитель «Volkswagen» был лишен права управления транспортными средствами в мае прошлого года. Его транспорт не зарегистрирован в установленном законном порядке. За данные правонарушения мужчина был привлечен к административной ответственности.

пресс-служба ГИБДД Уфы