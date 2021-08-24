В Уфе пьяный водитель устроил ДТП: четверо пострадали

Накануне в Уфе произошло серьезное ДТП - водитель автомобиля Lada Vesta врезался в автомашину Volkswagen Jetta. От удара иномарка сбила 15-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу на разрешающий сигнал светофора.
ДТП произошло на улице Кольцевой. Виновником аварии оказался 19-летний водитель "Весты", который находился за рулем в нетрезвом состоянии. В ходе проверки выяснилось, что водитель "Джетты" был лишен водительского удостоверения, а его транспорт не был зарегистрирован.
В ДТП пострадали 20-летняя пассажирка "Весты", велосипедист, 34-летний водитель «Джетты» и его 23-летний пассажир. Им потребовалась медицинская помощь.
Фото: ГИБДД Уфы.