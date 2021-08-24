В Уфе пьяный водитель устроил ДТП: четверо пострадали

Накануне в Уфе произошло серьезное ДТП - водитель автомобиля Lada Vesta врезался в автомашину Volkswagen Jetta. От удара иномарка сбила 15-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Фото №1 - В Уфе пьяный водитель устроил ДТП: четверо пострадали

ДТП произошло на улице Кольцевой. Виновником аварии оказался 19-летний водитель "Весты", который находился за рулем в нетрезвом состоянии. В ходе проверки выяснилось, что водитель "Джетты" был лишен водительского удостоверения, а его транспорт не был зарегистрирован.

При оформлении ДТП сотрудниками ГИБДД установлено, что молодой человек управлял «Ладой» в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0.900 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. При проверке по базе данных выяснилось, что водитель «Volkswagen» был лишен права управления транспортными средствами в мае прошлого года. Его транспорт не зарегистрирован в установленном законном порядке. За данные правонарушения мужчина был привлечен к административной ответственности.

пресс-служба ГИБДД Уфы

В ДТП пострадали 20-летняя пассажирка "Весты", велосипедист, 34-летний водитель «Джетты» и его 23-летний пассажир. Им потребовалась медицинская помощь.

Фото: ГИБДД Уфы.

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